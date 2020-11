As más condições atmosféricas motivaram o adiamento do Villarreal-Maccabi Telavive, do Grupo I da Liga Europa.

O encontro estava marcado para as 21 horas locais (menos uma hora em Portugal Continental), mas a forte chuvada que caiu antes do encontro deixou o relvado em más condições.

Foi então preciso fazer um trabalho de recuperação do terreno de jogo, com o apito inicial reagendado para as 22 horas locais.