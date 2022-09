Com Mile Svilar a titular e Rui Patrício relegado para o banco de suplentes, a Roma arrancou a participação na fase de grupos da Liga Europa com uma derrota surpreendente na Bulgária frente ao Ludogorets por 2-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, o crónico campeão da Bulgária (venceu os últimos 11 campeonatos) chegou à vantagem aos 72 minutos por intermédio de Cauly.

Até essa altura, a equipa de José Mourinho já tinha desperdiçado um punhado de boas ocasiões para marcar e acabou por pagar caro por isso. Shomurodov ainda empatou aos 86 minutos, mas logo a seguir Nonato voltou a marcar para os búlgaros numa jogada em que ficaram bem vincados os problemas defensivos de uma Roma que no passado fim de semana foi goleada pela Udinese por 4-0.

No outro jogo do Grupo C, William Carvalho foi titular na vitória do Betis fora de portas sobre os finlandeses do HJK Hensínquia por 2-0 com bis de Willian José.

No Grupo A, destaque para a estreia do ex-FC Porto Fábio Vieira a titular com a camisola do Arsenal, que foi à Suíça bater o Zurique por 2-1. Marquinhos inaugurou o marcador aos 17 minutos numa jogada iniciada com um grande passe de trivela de Fábio Vieira. Kryeziu empatou de penálti pouco antes do intervalo, mas Nketiah deu a vitória aos Gunners aos 62 minutos. Fábio Vieira foi substituído pouco depois, aos 69m, tendo sido rendido por Martin Odegaard.

No outro jogo deste grupo, o PSV Eindhoven empatou em casa a um golo com o Bodo/Glimt.

No Grupo D, o Sp. Braga, que venceu na Suécia o Malmo por 2-0, tem a companhia dos belgas do St. Gilloise, que foram à Alemanha vencer o Union Berlim por 1-0.