O Olimpija Ljubljana, equipa eslovena que é treinada por João Henriques, perdeu em casa por 2-0 com o Qarabag, na 1.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Com David Sualehe, Jorge Silva e Rui Pedro no onze inicial (Diogo Pinto entrou na segunda parte), a equipa eslovena pagou caro pela primeira parte, uma vez que ao intervalo já perdia por 2-0, com golos do defesa Kevin Medina (ex-Naval, Moura, Sintrense, Pinhalnovense, Académico Viseu e Chaves) e de Leandro Andrade, luso-caboverdiano que passou pela formação do Sporting e representou também o Farense, o Olhanense e o Fátima.

Com este resultado, a equipa de João Henrique corre o risco de falhar a Liga Europa depois de ter iniciado a época com a esperança de lutar por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Também nesta quinta-feira, o Aberdeen, com o ex-Benfica Duk a titular, empatou na Suécia a dois golos com o BK Haecken, num jogo em que perdia por 2-0 a 15 minutos dos 90.

OUTROS RESULTADOS DA 1.ª MÃO DO PLAY-OFF DA LIGA EUROPA:

Slavia Praga-Zorya, 2-0

Dínamo Zagreb-Sparta Praga, 3-1

Ludogorets-Ajax, 1-4