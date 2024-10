Besiktas e Olympiakos, ambos com três portugueses de início, alcançaram vitórias importantes esta quinta-feira, fora de casa, na terceira ronda da Liga Europa. A equipa turca foi a França vencer o Olympique Lyon por 1-0, enquanto a formação grega foi à Suécia bater o Malmö pelo mesmo resultado, com portugueses a deixarem marca forte nos golos.

A equipa de Istambul subiu ao relvado com três portugueses – Gedson Fernandes, João Mário e Rafa Silva - todos ex-Benfica, aos quais se juntou ainda Cher Ndour, médio italiano que também passou pelo Seixal.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa turca adiantou-se no marcador, aos 71 minutos, com um golo cem por cento português, mas com papéis invertidos, com Rafa, sobre o circulo central, a lançar Gedson para o interior da área para o médio bater o guarda-redes do Lyon com um remate cruzado.

Com esta vitória, o Besiktas somou os primeiros pontos nesta competição e subiu ao 27.º lugar da classificação.

Entretanto, na Suécia, o Olympiakos alcançou a segunda vitória, ao bater o Malmö por 1-0, também com três portugueses de início.

Neste caso, jogaram Costinha, Chiquinho e Gelson Martins, além do central ex-FC Porto David Carmo. Foi o extremo ex-Sporting que acabou por fazer uma assistência espetacular para o golo solitário da equipa do Pireu, marcado, aos 30 minutos, pelo marroquino El Kaabi.

Com esta segunda vitória, o Olympiakos fica em posição de play-off, no 12.º posto da classificação geral da Liga Europa.

Em relação aos restantes portugueses, Diogo Dalot foi titular no empate do Manchester United em Istambul diante do Fenerbahçe de José Mourinho, enquanto Nuno Tavares não saiu do banco no triunfo da Lazio na visita aos neerlandeses do Twente (2-0).