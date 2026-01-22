Renato Sanches voltou a ser titular esta quinta-feira, no empate do Panathinaikos na visita à Hungria diante do Ferencvaros (1-1), em jogo da sétima jornada da Liga Europa. O internacional português não começava um jogo desde o final de outubro, portanto, há quase três meses.

Foi precisamente a 29 de outubro de 2025 que Renato Sanches tinha sido titular pela última vez, na visita do Panathinaikos ao campo do Atromitos. Rafa Benítez lançou o português de início, mas o azarado médio este viria a lesionar-se ainda na primeira parte, aos 38 minutos.

Uma lesão muscular com uma paragem inicialmente prevista de apenas dez dias, mas que acabou por estender-se até ao final do ano.

Renato Sanches só voltou a jogar já em 2026 e neste mês que ainda decorre participou em três jogos, mas sempre na condição de suplente, acumulando, no total dos três jogos, cerca de uma hora de jogo.

Esta noite, em Budapeste, diante do Ferencvaros, foi diferente. Renato Sanches entrou como titular e só foi substituído aos 74 minutos, ainda antes da equipa grega empatar o jogo com um golo de Anass Zaroury já perto do final.