O Olympiakos de Pedro Martins foi a Istambul bater o Fenerbahçe liderado por Vítor Pereira, com uma vitória categórica por 3-0 em jogo do Grupo D da Liga Europa. No outro jogo do mesmo grupo, o Eintracht Frankfurt foi a Antuérpia somar três pontos, graças a um golo solitário de Gonçalo Paciência em tempo de compensação.

Começamos por Istambul onde se registou um duelo de treinador portugueses, com os visitantes, com Rony Lopes no banco (não foi utilizado), a somarem o segundo triunfo na competição. O ex-portista Tiquinho Soares abriu o marcador, logo aos seis minutos, enquanto Masouras confirmou o triunfo da equipa do Pireu com mais dois golos na segunda parte, separados por apenas seis minutos (62 e 68m).

Entretanto, em Antuérpia, num ambiente pesado, marcado pelos distúrbios que se verificaram antes do jogo, o nulo manteve-se até ao final do tempo regulamentar, mas a equipa alemã acabou por reclamar os três pontos, já em tempo de compensação, na sequência de uma grande penalidade convertida por Gonçalo Paciência que tinha saltado do banco aos 86 minutos.

Tudo somado, o campeão grego lidera o grupo D, com seis pontos, destacando-se à frente do Eintracht Frankfurt, com 4, enquanto o Fenerbahçe soma apenas um ponto e o Antuérpia ainda não pontuou.