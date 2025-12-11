Tiago Tomás esteve em destaque nos jogos da tarde da sexta jornada da Liga Europa ao marcar um golo na vitória do Estugarda na receção aos israelitas do Maccabi Tel Aviv (3-1), mas houve mais portugueses em ação por essa Europa fora.

O antigo avançado do Sporting marcou o segundo golo do Estugarda, antes do intervalo, depois de se destacar no coração da área, após assistência de Deniz Undav. A equipa da Bundesliga acabou por vencer por 3-1 e, desta forma, destaca-se no sexto lugar da Liga Europa, com 12 pontos, em posição de qualificação direta para os oitavos de final.

Félix Correia também foi titular no Lille que foi à Suíça perder com o Young Boys (0-1). O avançado português, também com formação no Sporting, acabou por ser substituído aos 68 minutos, pouco depois do golo da formação helvética, para ceder o lugar a Ethan Mbappé, irmão do craque do Real Madrid.

O central Dinis Almeida também foi titular no Ludogorets que empatou, em casa, com os gregos do PAOK (3-3), enquanto Tomas Handel, agora no Estrela Vermelha, também jogou de início no triunfo arrancado pelos sérvios na Áustria, diante do Sturm Graz (1-0).