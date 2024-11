Ruben Amorim compareceu com sorriso largo para a entrevista rápida à DAZN, depois de ter alcançado a sua primeira vitória em Old Trafford, neste caso, na Liga Europa, com o Manchester United a bater os noruegueses do Bodo/Glimt com uma reviravolta por 3-2.

Estreia no Teatro dos Sonhos com a primeira vitória no novo clube. «Foi uma sensação diferente, é incrível entrar no estádio e fazer aquele caminho. Há sempre uma primeira vez, é sempre especial, mas, acima de tudo, o importante era ganhar. Era muito importante ter uma primeira vitória, até para preparar o próximo jogo, isto nunca muda, seja em que clube for. O importante é ganhar o jogo para se ter mais qualidade de trabalho, mais paciência, para preparar o próximo jogo», começou por referir o treinador português.

O United esteve a perder, mas acabou por virar o resultado no início da segunda parte. Exibição à parte, o treinador destaca, acima de tudo, o resultado. «Acho que nós controlámos bem o jogo, mas sofremos em duas transições e depois houve os dez minutos finais em que sofremos bastante, mas acho que tivemos bons momentos, controlamos muito melhor o jogo com bola, fomos mais agressivos, criámos mais oportunidades. Sei que é diferente a Premier League da Liga Europa, mas tivemos momentos com mais qualidade do que tivemos com o Ipswich», destacou.

Foi apenas o segundo jogo de Amorim à frente do Man United e a maior urgência continua a ser passar a ideia de jogo ao plantel. «Sem dúvida, já se viu mais hoje, mas obviamente que nós precisamos de tempo e os jogadores precisam de assimilar isso. Fizemos uma rotação da equipa e temos de continuar este caminho», acrescentou.

Bruno Fernandes foi titular, enquanto Diogo Dalot entrou no início da segunda parte. «Estou satisfeito com todos, sejam portugueses ou não, são todos meus filhos digamos assim. Muito satisfeito com aquilo que eles estão a fazer», comentou.

O United marcou primeiro (1-0), Amorim não festejou, mas acabou por festejar o segundo golo (2-2) de forma efusiva junto ao banco de suplentes. «Eu não sou muito de festejar, mas acho que a equipa precisava, a equipa merecia e era um momento importante do jogo. Foi isso que aconteceu, empatámos e, depois, na segunda parte, demos a volta ao resultado, quanto a mim, justamente», referiu.

Um jogo de sofrimento, não só para Ruben Amorim, mas também para os amigos e família do treinador. «Os miúdos têm escola, estão a acabar as provas e isso é mais importante do que um jogo de futebol, mas a família estará aqui no fim de semana [jogo com o Everton]. Os amigos estão sempre a torcer em casa, portanto, nunca me sinto sozinho nesse aspeto», destacou ainda.

A fechar a entrevista rápida, Ruben Amorim deixou uma mensagem para os portugueses. «Saudades vossas, de toda a gente em Portugal. Que continuem a dar sorte», atirou.