Luciano Spalletti deixou Rui Vitória de mão estendida no final do Spartak-Nápoles da Liga Europa, e explicou depois que teve essa atitude porque o português não o cumprimentou antes do jogo, e apenas no fim, moralizado pela vitória da sua equipa.

Na resposta, Rui Vitória acusou o colega de profissão de faltar à verdade com essa justificação.

«Ele não diz a verdade. Antes do jogo cumprimento sempre o treinador adversário. Fiz isso neste jogo também, mas o Spalletti não estava no banco. Toda a equipa técnica estava lá, mas ele não. Então, quando o jogo começou, fui para o meu banco», explicou o treinador português do Spartak.

«Seria igual se fosse o treinador da equipa da terceira divisão que não esperasse pelo melhor treinador do mundo. O Spalletti é um treinador como eu, estamos todos em pé de igualdade. Se ele disse isso, está a mentir, está errado. Eu fui ao banco do Nápoles», acrescentou.

Veja o momento em que Spalletti deixou Rui Vitória de mão estendida: