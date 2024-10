O Fenerbahçe comandado por José Mourinho empatou esta quinta-feira com o Manchester United (1-1), em Istambul, em jogo da terceira ronda da Liga Europa, que ficou marcou pela expulsão do treinador português no reencontro com a antiga equipa.

José Mourinho treinou o Manchester United de 2016 a 2019 e esta quinta-feira teve a oportunidade de reencontrar algumas caras conhecidas, mas o abraço mais caloroso foi com Casemiro, jogador que trabalhou com Mourinho ainda no Real Madrid.

Já com a bola a rolar, entrou melhor a equipa de Old Trafford com Diogo Dalot a titular, mas sem Bruno Fernandes, a cumprir o castigo ditado pela expulsão no Dragão. A equipa de Erik ten Hag acabou por chegar à vantagem aos 15 minutos, numa transição rápida conduzida por Zirkezee e finalizada com uma bomba de Eriksen à entrada da área.

O Fenerbahçe reagiu em força e Mourinho desesperou quando viu Onana fazer uma dupla defesa incrível que permitiu à equipa inglesa chegar ao intervalo com a curta vantagem que tinha conseguido.

No entanto, não foi preciso esperar muitos minutos para a equipa turca chegar ao empate, logo a abrir a segunda parte, com Saint-Maximin a cruzar a bola da esquerda para En-Nesyri marcar de cabeça na área.

José Mourinho festejou com um jovem apanha-bolas, mas, pouco depois, recebeu ordem de expulsão, com vermelho direto, por protestos, a reclamar um penálti para a sua equipa. O treinador português subiu do banco para a bancada, onde assistiu ao resto do jogo que não teve mais golos.

Mourinho e um adjunto a questionarem-se sobre qual teria sido expulso 😅 #DAZNEuropa pic.twitter.com/6sXfqWRJm9 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 24, 2024

O Fenerbahçe, com 5 pontos, destaca-se no 14.º lugar da classificação do novo formato da Liga Europa, enquanto o United, com três empates, ocupa um modesto 21.º posto