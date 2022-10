O Mónaco, com Gelson Martins a saltar do banco aos 60 minutos, teve uma noite para esquecer na Turquia. Os franceses saíram derrotados por 4-0, numa partida que ficou marcada pelo autogolo caricato de Malang Sarr, ex-FC Porto.

O jogo da quarta jornada do Grupo H da Liga Europa já se encaminhava para intervalo quando o guarda-redes alemão Alexander Nubel tentou colocar a bola no lado esquerdo do campo, mas na trajetória da mesma estava o central francês. Ora a bola bateu no corpo do defesa e só parou na baliza monegasca, num golo a fazer lembrar o erro de Antonio Adán em Marselha.

Na segunda parte, Vítor Hugo (48m), Enis Bardhi (57m) e Trezeguet (69m) apontaram os restantes golos dos turcos, que subiram ao segundo lugar do grupo, com os mesmos seis pontos do Mónaco. O Ferencváros, que venceu por 2-1 na receção ao Estrela Vermelha, lidera com nove pontos, enquanto os sérvios somam três pontos e estão no último lugar.

Noutro dos jogos da noite na Liga Europa, a Lazio empatou a duas bolas, em Roma, com o Sturm Graz.

Luís Maximiano voltou a ficar no banco e as coisas complicaram-se para os italianos no segundo minuto de compensação da primeira parte, quando Lazzari viu o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Pouco antes disso, Ciro Immobile tinha inaugurado o marcador de penálti.

Os austríacos responderam aos 56 minutos, com o golo de William Boving. Pedro ainda recolocou a Lazio na frente a passe do ex-FC Porto Felipe Anderson (71m), mas Boving bisou aos 83 minutos e fixou o resultado final.

Ainda antes, na outra partida do Grupo F, o Feyenoord tinha empatado (2-2) na receção ao Midtjylland. Todas as equipas do grupo seguem empatadas com cinco pontos.

O Ludogorets venceu o HJK por 2-0 na Bulgária e afastou-se da Roma de José Mourinho, que empatou em Sevilha. O Betis é líder do Grupo C, com 10 pontos, mais três do que o Ludogorets, enquanto os italianos têm 4 pontos e os finlandeses apenas um.

O Arsenal, com Fábio Vieira de início, bateu o Bodo/Glimt (1-0) e segue à frente do PSV, que goleou o Zurique em Eindhoven. A antiga equipa de Roger Schmidt tem sete pontos, menos dois do que os gunners, sendo que ambas somam apenas três jogos. Já o Bodo/Glimt, com quatro partidas realizadas, segue no terceiro lugar do Grupo A, com quatro pontos. O Zurique, por sua vez, ainda não pontuou.

Por fim, no Grupo G, o Nantes foi goleado pelo Friburgo em casa (4-0) e o Qarabag empatou na receção ao Olympiakos (0-0).

Os alemães lideram com 12 pontos, mais cinco que os azeris e mais três do que os franceses. O conjunto grego, por seu turno, tem apenas um ponto.