Depois de duas derrotas para a Superliga turca, o Besiktas voltou a encontrar o caminho dos triunfos na Liga Europa. Esta tarde, as «Águias Negras» bateram o Malmö, por 2-1, e somaram a segunda vitória na competição.



Com João Mário, Gedson Fernandes e Rafa Silva de início, o conjunto de Istambul apenas conseguiu quebrar a resistência dos suecos aos 76 minutos graças a um golo de Muci. Aquando do 1-0, Gio van Bronckhorst já tinha substituído João Mário e lançado o ex-Sp. Braga Al Musrati.



O Besiktas marcou novo golo pelo jovem avançado Semih Kilicsoy aos 85 minutos. Ainda houve tempo para o Malmö reduzir por Rieks, tento insuficiente para impedir a terceira derrota dos suecos em quatro jogos.



O emblema turco é 10.º classificado à condição enquanto o Malmö é 26.º colocado.



Classificação da Liga Europa