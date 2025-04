2-0, 2-4… 5-4!

O Manchester United está nas meias-finais da Liga Europa, numa noite absolutamente louca e épica em Old Trafford. Depois disto, o que há, futebol?

Esta noite vai para os livros. Provavelmente, para sério candidato a jogo do ano 2025. Para quem viu, rever. Para contar a quem não viu. Para, um dia mais tarde, contar a filhos e netos.

O sorriso de Ruben Amorim, após o 5-4, diz muito. Diz tudo. Diz também o abraço de Onana ao treinador português. E a festa louca dos jogadores junto dos adeptos após o golo decisivo de Harry Maguire já para lá do minuto 120.

Num duelo de treinadores portugueses, Ruben Amorim levou a melhor sobre Paulo Fonseca e a equipa inglesa garantiu o apuramento para as meias-finais da Liga Europa 2024/25.

Isto numa noite com nove golos (dois deles portugueses, por Dalot e Bruno), um jogo que esteve na mão do Manchester United até ao minuto 70, mas que depois disso virou descalabro para os ingleses. Os golos de Ugarte e Diogo Dalot foram anulados por Tolisso e Tagliafico e, mesmo com a expulsão do autor do 2-1, antes do prolongamento, o Lyon chocou Old Trafford no prolongamento.

Cherki, primeiro, completou a cambalhota. Lacazette (este de penálti), deixou o Lyon com vantagem de dois golos e a dez minutos do apuramento. Até que… até que um penálti de Bruno Fernandes relançou tudo (114m) e, num ápice, Mainoo em cima do minuto 120 e Maguire (120+1m) escreveram as últimas linhas de uma noite para a história!

Começou bem para o United...

Em Old Trafford, depois do 2-2 em França, o Manchester United foi quem sorriu primeiro. Aos dez minutos, Mazraoui fez um passe longo para Bruno Fernandes na direita do ataque, o português serviu Garnacho e este encontrou Manuel Ugarte, ex-Sporting e Famalicão, solto na área, para um remate rasteiro de pé esquerdo que ditou o 1-0.

A equipa inglesa estava bem e chegaria ao 2-0, tendo antes disso deixado dois sérios avisos aos franceses. Ao minuto 16, Lucas Perri defendeu o remate de Casemiro e, ao minuto 36, Bruno Fernandes, a passe de Dalot, ficou perto de um golaço 100 por cento português: o remate de primeira bateu no ferro. Pelo meio, Onana – que tem estado sobre brasas em Inglaterra – salvou o United do 1-1, com a primeira grande defesa do jogo, ao minuto 31, a Cherki.

Os ingleses acabariam mesmo a primeira parte em grande festa, com Diogo Dalot - após um passe longo de Maguire - a ganhar na dividida com Tagliafico (que ficou a pedir falta, mas na verdade abordou muito mal o lance ao defender por fora) e a rematar cruzado para o 2-0. A bola ainda bateu no poste antes de entrar.

Lyon ameaçou... e tudo virou

Nos primeiros minutos da segunda parte, Onana voltou a agigantar-se, ao negar o golo a Tolisso (53m). A verdade é que, sem grandes ocasiões para o 3-0, o Manchester United parecia ter o jogo controlado (assim como a eliminatória), mas tudo mudou nos últimos 20 minutos. Após um livre batido para a área, Casemiro ainda tocou primeiro de cabeça para aliviar, mas o Lyon ganhou depois os três duelos de cabeça, de rajada, com o último cabeceamento, o de Tolisso, a ditar o 2-1, com assistência de Lacazette.

A verdade é que a partir daqui deu mais Lyon e a ameaça do 2-2 tornou-se realidade, com Tagliafico a empatar set minutos depois. Fofana trabalhou bem sobre Dalot na esquerda do ataque, cruzou para Maitland-Niles, ao segundo poste, tentar um remate de primeira que acabou por servir de assistência para Tagliafico bater Onana. O guarda-redes defendeu já para lá da linha final, mas se havia dúvidas, Lacazette ainda recolocou a bola no fundo das redes.

O jogo foi então para prolongamento, mas já sem o autor do 2-1: Tolisso, já amarelado, travou Leny Yoro na direita do ataque do United e foi expulso. Porém, mesmo com menos um, o Lyon gelou Manchester, com Cherki a concluir uma boa jogada de Fofana (105m), em cima do fim da primeira parte do prolongamento. Depois, Lacazette, de penálti, após falta de Shaw sobre Fofana, fez o 2-4 no marcador.

E o penálti de Bruno tudo virou também

Tudo parecia ter acabado para o Manchester United, mas um toque imprudente de Thiago Almada sobre Casemiro ditou um penálti confirmado com recurso ao VAR e Bruno Fernandes fez o 3-4 (114m).

Depois... depois foi a verdadeira loucura! Mainoo, a passe de Casemiro, trabalhou bem na área e fez o 4-4 (120m) e, no lance seguinte, Casemiro cruzou para Maguire, nas costas de Niakhaté, levar o Teatro dos Sonhos à realidade de um apuramento épico! E para um final inglório do Lyon de Paulo Fonseca, que fez também uma grande exibição em Inglaterra e justificou o possível apuramento.

Amorim com êxito de Mourinho na mira

O Manchester United volta a umas meias-finais de uma prova da UEFA quatro anos depois. Em 2021 foi mesmo à final da Liga Europa, perdida para o Villarreal, no desempate por penáltis. Na época anterior, foi às meias-finais, tendo sido eliminado pelo Sevilha (a um só jogo). A anterior chegada à meia-final, em 2017, resultaria na conquista da Liga Europa, na final ante o Ajax, com José Mourinho como treinador. Para Amorim, o sonho de repetir o feito do compatriota continua vivo. E ao mesmo tempo a possibilidade de apuramento para a Liga dos Campeões, como vencedor da Liga Europa.

Segue-se, nas meias-finais, o Athletic Bilbao, que afastou o Rangers, com uma vitória por 2-0.