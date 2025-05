A próxima quinta-feira pode ser decisiva para o Manchester United e para Ruben Amorim, que certamente quer atingir a primeira final europeia da carreira, enquanto treinador. Ainda assim, o técnico mantém os pés bem assentes na terra e garante que «tudo pode acontecer».

Em declarações à flash interview da SportTV, admite que «ninguém imaginaria» que os red devils conseguissem uma vantagem de três golos e que o «momento delicado» da equipa pode mudar o rumo dos acontecimentos de um momento para o outro.

«Não vamos falar antes do tempo porque ainda temos uma segunda mão. Mas sim, tudo correu bem. Se olharmos para o jogo, sofremos muito no início, alguns jogadores da minha equipa estavam muito nervosos e eles precisam de passar por isto várias vezes. Sofremos muito nessa altura, mas depois o golo e a expulsão mudaram o jogo. Na segunda parte podíamos até ter marcado mais golos. Queríamos muito marcar e não sofrer, porque isso dava uma outra confiança à equipa, também por isso as substituições foram feitas para refrescar a retaguarda», afirmou.

«Levamos uma vantagem que ninguém imaginaria para a segunda mão, mas nada está feito. Temos uma segunda mão e quando uma equipa está num momento delicado, tudo pode acontecer. Jogadores como o Bruno e o Casemiro estão num patamar diferente em relação aos outros, porque podem fazer um mau passe, podem perder uma bola, mas sabem que o que interessa é a jogada seguinte», acrescentou o técnico.