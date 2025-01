O Manchester United recebeu e venceu o Rangers por 2-1, num jogo em que Ruben Amorim considera que a equipa teve maior controlo de bola e aponta melhorias face ao último encontro contra o Brighton.

Em declarações à TNT Sports, o técnico português abordou ainda a postura do clube no que resta do mercado de inverno e garante que o seu foco está apenas nos jogadores que integram atualmente o plantel.

«Jogámos bem, existiu maior qualidade com bola e conseguimos recuperar da desvantagem, foi uma boa vitória. Não estamos a fazer o nosso melhor, estamos muito longe disso, mas melhorámos muito face ao último encontro. Temos de ser mais eficazes nos momentos certos, pode ajudar-nos muito», afirmou.

«Não sei o que vai acontecer até ao fecho do mercado de inverno, o foco está nos jogos e nos jogadores que tenho neste momento. Quero melhorar a equipa, mas sempre a pensar nos jogadores que aqui estão, esses são os que tenho de ajudar», acrescentou o técnico.