O Manchester United de Ruben Amorim apurou-se esta quinta-feira para a final da Liga Europa, mas o treinador português, e antigo técnico dos leões e antigo jogador das águias não deixou de falar do dérbi do próximo sábado que pode decidir o título nacional.

«Obviamente que estou a torcer pelo Sporting, e ninguém me pode levar a mal. Tenho lá muitos amigos e espero naturalmente que o Sporting vença. Não tenho falado com nenhum jogador, mas tenho falado com pessoas do staff e espero que sejam felizes», começou por dizer na Flash Interview da Sport TV após o encontro.

Amorim, comandou o Sporting nas primeiras onze jornadas, onde ganhou todos os onze jogos para o Campeonato, no entanto, o treinador de 40 anos deixa as honras de um possível campeonato para Rui Borges.

«Eu não serei campeão. Campeão será o Rui Borges. A partir do momento em que assumi o Man. United, sou responsável pelos resultados do Man. United. O responsável por o Sporting ser campeão, se o Sporting for campeão, será o Rui Borges», constatou.

A passagem do Man. United à final da Liga Europa marca a primeira final europeia de Amorim, e também a primeira final de um treinador português desde José Mourinho. O técnico dos «red devils» espera uma final «dificílima» contra o Tottenham.

«Estava mais nervoso na minha primeira Taça da Liga. É sempre assim. Sabemos a importância, o que representa, duas inglesas a lutar pelo mesmo que é a Liga dos Campeões, em época dececionante. Vai ser final dificílima», concluiu.

De recordar, o Manchester United venceu esta quinta-feira o At. Bilbao por 4-1 na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, alcançando um resultado de 7-1 no agregado.