Declarações do treinador do Manchester United, Ruben Amorim, à SportTV, após o apuramento para as meias-finais da Liga Europa, com uma vitória épica por 5-4 ante o Lyon, após prolongamento:

«É por isto que o futebol é o melhor desporto do mundo, vive-se um conjunto de emoções durante 120 minutos. Hoje, foi o caso, tivemos mais sorte do que o adversário.»

«Acima de tudo, é perceber um bocadinho a história do clube e que este estádio também tem um bocadinho isto de mágico e tudo pode acontecer. Depois, o caráter dos jogadores, têm sofrido bastante este ano, sabem que estão a fazer um campeonato muito em baixo, mas a grande explicação é mesmo o acreditar do clube e dos jogadores.»

[Maguire marcou o golo decisivo, como muitas vezes Coates fez no Sporting:] «Às vezes arriscamos, sabemos que podemos sofrer o outro lado da moeda, mas a verdade é que os jogadores estão no balneário, esses é que são os importantes e quando veem que toda a gente acredita neles, tudo é mais fácil. E quando temos estes momentos, que criam bastante união entre os nossos jogadores num momento difícil, sabe muto bem a um treinador que apostou e teve sorte.»

«Se não se ganha, não interessa chegar às meias-finais ou à final. O que interessa agora é ganhar e nós vamos tentar fazê-lo. Vamos fazer o máximo possível de rotação na Premier League, vamos sofrer com isso, mas agora temos de apostar tudo na Liga Europa.»