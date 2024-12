Jonny Evans e Victor Lindelof integraram no treino desta manhã do Manchester United e aumentaram o lote de opções de Ruben Amorim para o jogo com o Viktoria Plzen, da sexta jornada fase da liga da Liga Europa.



O defesa inglês foi, lembre-se, titular na estreia do técnico português nos red devils, mas não voltou a jogar devido a lesão. Por sua vez, o sueco, ex-Benfica, não compete desde 7 de novembro.



Amorim chamou Toby Collyer, jovem médio da formação do United, ao treino da equipa principal.



O Plzen-United joga-se esta quinta-feira, às 17h45, na Chéquia.