O Manchester United visita o Club Brugge na primeira não dos 16 avos de final da Liga Europa (17h55).



Antes do jogo, a conta oficial da competição no Instagram lançou uma questão: «Será que o Bruno Fernandes vai marcar hoje à noite?»



O Club Brugge reagiu de pronto: «Não, desculpem»



Bruno Fernandes leu a resposta e decidiu contra-atacar. «Club Brugge, vemo-nos logo», atirou o médio, com um sorriso.



Curiosamente, o internacional português vai começar o jogo no banco de suplentes. Ainda irá a tempo de dar o troco aos belgas?