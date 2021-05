Na conferência de imprensa prévia ao jogo contra a Roma, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, Bruno Fernandes corrigiu um jornalista que disse «Sporting Lisbon».



O nome do clube português surgiu depois do médio dos red devils ter sido questionado acerca das comparações entre a invasão dos adeptos a Old Trafford, no último domingo, com o episódio sucedido na Academia de Alcochete, em 2018.



«Não foi parecido ao que aconteceu quando estava no Sporting Lisboa, aliás Sporting Clube de Portugal. Não é Sporting de Lisboa, por favor. Foi completamente diferente. Foi uma situação entre os adeptos e os jogadores. Aqui não temos problemas com os adeptos, eles podem aproximar-se que não nos vai acontecer nada. No Sporting os adeptos tinham problemas com os jogadores e foi verdadeiramente do que aconteceu no domingo. Não quero comparar, não quero recordar o que aconteceu no Sporting», disse, em conferência de imprensa.



Veja: