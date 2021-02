Apesar de ter goleado a Real Sociedad, Bruno Fernandes alertou que a eliminatória ainda não está decidida a favor do Manchester United.



«Queremos ganhar jogos. Hoje penso que fizemos tudo bem. O resultado está do nosso lado, mas ainda temos a segunda mão e será um jogo difícil. Temos de vencer para seguir em frente. 4-0 é um bom resultado, mas temos de estar atentos ao que a Real Sociedad pode fazer», referiu, em declarações à BT Sport.



O internacional português explicou ainda os dois golos marcados contra o bascos. «Esperei pelo momento certo para rematar, por vezes quando temos muita pressa em rematar podemos desperdiçar uma oportunidade de golo», esclareceu.



O médio dos red devils chegou aos 21 golos na presente temporada. Bruno Fernandes desvalorizou o registo goleador e sublinhou que o objetivo é conquistar troféus.



«O meu objetivo é marcar o maior número de golos possível e assistir os meus colegas, isso é importante na posição onde jogo. Mais do que marcar golos, para mim é mais importante conquistar troféus», confessou.