Bruno Fernandes, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota do Man. United frente ao Tottenham, por 1-0, na final da Liga Europa:

«Tivemos uma participação positiva na Liga Europa, mas de pouco serve quando se perde a final. O que nos vamos lembrar sempre é desta derrota. Se é importante contratar bem no mercado? Não há que pensar nisso agora, isso é trabalho da estrutura e do treinador, eu sou apenas um jogador. Gostava muito de dizer que o foco está no próximo jogo, mas a verdade é que é um jogo que não conta para nada. Vamos jogar pelo nosso orgulho. Se o Gyökeres pode ser uma boa solução para o futuro? Hoje é um dia triste e não quero falar do futuro ou do mercado.»