Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, elogiou a eficácia de Bruno Fernandes nas grandes penalidades. O médio português colocou os red devils nas meias-finais da Liga Europa com a cobrança exemplar de uma grande penalidade frente ao Copeganha, já no prolongamento (1-0).

«Desta vez não deu o salto? Ele já fez isso. Ele sabe que os guarda-redes vão ficar à espera que ele dê o salto. Ele pratica as duas possibilidades, pratica também os dois lados da baliza, portanto ele tem a questão dos penáltis bem resolvida, melhor que eu tinha», disse o técnico, esboçando um sorriso.

O antigo jogador lembrou ainda que o Manchester United chegou às meias-finais de três competições (Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa e Liga Europa): «É a terceira meia-final, chegamos às meias-finais em todas as competições esta época. O guarda-redes deles foi fantástico, inacreditável! Também tivemos bolas no poste, decisões de fora-de-jogo, podíamos ser uma daquelas noites em que o jogo ia parar aos penáltis. Eles também tiveram oportunidades e colocaram-nos dificuldades.»