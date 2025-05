Bruno Fernandes em declarações à Sporttv após a vitória por 3-0 do Manchester United sobre o Athletic Bilbao, em Espanha, num jogo em que ele marcou dois golos:

«Este jogo foi muito difícil e o próximo também vai ser muito difícil. Temos uma grande vantagem, é verdade, mas temos de trabalhar muito. Vamos encarar o encontro como se a eliminatória estivesse 0-0. Sabíamos que os primeiros 15 ou 20 minutos iam ser muito difíceis, são uma equipa com jogadores muito rápidos, fortes no um para um e com grande capacidade técnica.

O penálti, juntamente com a expulsão, tornou tudo mais fácil e conseguimos uma grande vitória. Ser o melhor marcador da Liga Europa? Não, nem de perto. O objetivo é ganhar a Liga Europa. Já a perdi uma vez, frente a um adversário espanhol, pode ser que esta vitória seja um bom presságio.»