Declarações do jogador do Manchester United, Diogo Dalot, à SportTV, após o apuramento para as meias-finais da Liga Europa, com uma vitória épica por 5-4 ante o Lyon, após prolongamento:

«Acaba por ser difícil explicar o que acabou de acontecer. Este estádio tem magia. Queríamos muito passar à próxima fase, fizemos uma primeira parte a roçar a perfeição, mas na segunda parte acabámos por ser um pouco mais desleixados e acabar por ficar atrás do resultado. Agora, enquanto o árbitro não apita, temos de lutar até ao fim, queríamos muito esta passagem e acabámos por conseguir.»

«Acho que, se fosse noutro estádio, seria um pouco mais difícil de fazer uma reviravolta destas em tão pouco tempo. E sabíamos que, fazendo um golo, as coisas abanavam, eles com menos um jogador acabariam também por tremer, acabámos por ser felizes e temos um grande mérito, principalmente da malta que acreditou até ao fim, principalmente dentro da área, a lutar por cada bola como se fosse a última e a acreditar que podíamos fazer golo. Foi um trabalho coletivo excelente para acreditar até ao fim. Obviamente que, com uma vantagem de dois golos, não podemos deixar cair isso e temos de saber controlar melhor estes momentos.»

«Sabíamos a importância de passar, acho que a maneira como entrámos no jogo mostrou claramente isso, queríamos muito ganhar este jogo. Depois, não temos nada a perder, acaba também por se meter a carne toda no assador, como costumamos dizer e fomos felizes, acho que merecíamos esta passagem.»