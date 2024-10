Erik Ten Hag avisou que o Manchester United tem de estar ao melhor nível para conseguir um bom resultado nesta quinta-feira diante do FC Porto no Estádio do Dragão.

«Vimos os jogos do FC Porto e percebemos que a equipa deles tem uma estratégia muito clara, dinâmica e agressiva. Será um bom desafio e estamos com grande expectativa. Temos de estar ao nosso melhor nível e jogar bem para conseguir um bom resultado», disse o treinador dos Red Devils na conferência de imprensa de antevisão ao duelo a contar para a Liga Europa.

O Manchester United não foi além de um empate caseiro a um golo no arranque da prova e chega ao Dragão ainda a lamber as feridas provocadas pela derrota em Old Trafford diante do Tottenham por 3-0 no fim de semana.

«Todos necessitam de assumir responsabilidades. Começa logo por mim, sendo que os jogadores também têm de dar um passo em frente. Todos os jogos são importantes. Os nossos adversários estão sempre 100 por cento motivados, pelo que precisamos de estar preparados para combatê-los e de ter gente que nos lidere em campo», apontou Ten Hag, que tem estado sobre brasas nos últimos tempos devido aos maus resultados.

«Fizemos um acordo no verão [com a nova administração do clube]. Mudámos a equipa técnica e renovámos o plantel com jogadores novos, de enorme capacidade e potencial, porque este clube quer voltar ao topo. Temos um projeto a longo prazo e os jovens precisam de tempo para se habituarem aos padrões do clube e da Liga inglesa», considerou o treinador neerlandês.

«Quando não estamos a ganhar, ficamos muito dececionados, especialmente pela forma como perdermos no domingo. Ficámos frustrados, porque estivemos a jogar com 10 jogadores durante muito tempo e o cartão vermelho acabou por ser revertido [n.d.r.: Bruno Fernandes foi despenalizado depois do jogo]. Ficámos furiosos, mas temos de lidar com isso e encontrar motivação para o próximo jogo», sustentou.

O FC Porto-Manchester United joga-se nesta quinta-feira a partir das 20h00 e o Estádio do Dragão já tem lotação esgotada.