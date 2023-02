Alejandro Garnacho decidiu provocar o Barcelona e Pedri em especial após a vitória do Manchester United no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa que deixou os blaugranas de fora das provas da UEFA.



Após o encontro, o espanhol de origem argentina publicou uma fotografia nas redes sociais a imitar a celebração adoptada por Pedri, jogador dos culés, com a seguinte mensagem: «Passou de ronda a equipa grande».



Depois de um empate a dois golos em Camp Nou, os red devils derrotaram os catalães com reviravolta em Old Trafford liderados por Bruno Fernandes.