Esta quarta-feira marca o regresso das competições europeias após a interrupção devido à pandemia da covid-19.

Haverá vários portugueses em campo na Liga Europa. Desde logo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, no Manchester United, que defronta o LASK Linz.

Mas também o Shakhtar, do treinador português Luís Castro joga a segunda mão dois oitavos de final da Liga Europa, diante do Wolfsburgo.

Jogos da Liga Europa:

Liga Europa, oitavos de final, até 06 (horas de Lisboa):

2.ª mão:

Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo, 17h55 (SportTV2)

Copenhaga-Basaksehir, 17h55 (SportTV1)

Manchester United-LASK Linz 20h (SportTV1)

A uma mão:

Inter Milão-Getafe, 20h (Gelsenkirchen, SportTV2).

----

Em Portugal será também um dia especial, com a chegada do troféu da Liga dos Campeões ao país que vai acolher a inédita final-eight da competição.

A cerimónia terá lugar no restaurante Praia no Parque, Parque Eduardo VII, em Lisboa, às 21h, contando com a presença de vários antigos futebolistas internacionais portugueses.

Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Paulo Sousa, Vítor Baía, João Pinto, Hélder Postiga e Pauleta são alguns dos convidados.

----

Na cidade do futebol decorrerá ima conferência que pretende olhar para o futuro do futebol português após a pandemia.

«Futebol Profissional e Economia Pós-Covid-19» é o tema da palestra organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em parceria com a EY (Building a Better Working World) e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), no Templo da Poesia, em Oeiras (presença exclusiva para convidados).