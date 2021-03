Findado os oitavos de final, é hora de decisões na Liga Europa.



Há vários portugueses ainda em prova e com possibilidades de se apurarem para os quartos de final da prova. O Granada de Domingos Duarte, Quina e Rui Silva joga na Noruega contra o Molde depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão. Mais difícil estão as contas da armada lusa do Olympiakos vai a Londres jogar contra o Arsenal de Cedric, após ter perdido por 3-1 em casa.



Por sua vez, há reedição do duelo entre Luís Castro e Paulo Fonseca com o técnico da Roma a defender uma vantagem de três golos. Já Mourinho defende uma vantagem de 2-0 contra o Dínamo, em Zagreb.



Mais tarde, segue-se o jogo grande destes oitavos de final coloca frente a frente o Milan de Dalot e Leão contra o United de Bruno Fernandes. O primeiro embate acabou com um empate a uma bola em Old Trafford.



Os jogos desta quinta-feira:



Liga Europa



Arsenal-Olympiakos, 17h55

Dínamo Zagreb-Tottenham, 17h55

Molde-Granada, 17h55

Shakhtar Donetsk-Roma, 17h55

AC Milan-Man. United, 20h00

Rangers-Slavia Praga, 20h00

Villarreal-Dínamo de Kiev, 20h00

Young Boys-Ajax, 20h00