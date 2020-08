O Manchester United está nos quartos-de-final da Liga Europa, depois de vencer mais uma vez o LASK Linz. A eliminatória estava decidida desde o primeiro jogo, na Áustria (0-5) e Solskjaer até se deu ao luxo de deixar Bruno Fernandes no banco de suplentes durante 90 minutos.



Para o United, segue-se o FC Copenhaga, já na segunda-feira. O jogo será realizado em Colónia, Alemanha.



Em Old Trafford, o LASK deu uma boa resposta e até marcou primeiro. Aos 55 minutos, Philippe Wiesinger bateu Sergio Romero e obrigou os homens de Manchester a despertar. A reação foi rápida e Jesse Lingard empatou aos 57.



Já muito perto do fim, Anthony Martial fez o 2-1 e resolveu o jogo. A eliminatória, essa, estava sentenciada já há cinco meses. Veja a FICHA DE JOGO da partida em Inglaterra.