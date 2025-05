A época não foi certamente a melhor para o Manchester United de Ruben Amorim e companhia, mas com a chegada da final da Liga Europa, o único troféu que podem conquistar, vieram também boas notícias para o treinador português.

No último treino antes do jogo decisivo frente ao Tottenham, o técnico português pôde voltar a contar com os lesionados Dalot, Yoro e Zirkzee.

O internacional português tinha sofrido uma lesão muscular depois da derrota frente ao Wolverhampton no domingo de Páscoa, dia 20 de abril. Já Yoro saiu a coxear no duelo contra o West Ham no dia 11 de maio, enquanto que Zirkzee tinha já sido dado como «perdido para esta temporada» por Amorim, depois da lesão sofrida frente ao Newcastle a 13 de abril.

O Man. United vai confirmar na tarde desta terça-feira a lista de convocados para a deslocação a Bilbau.

O encontro frente ao Tottenham joga-se esta quarta-feira às 20h, no Estádio de San Mamés, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol. Uma vitória dá direito a um lugar direto na Fase de Liga da Champions da próxima temporada.