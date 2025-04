Nem só de Manchester United-Lyon foi feita esta jornada da Liga Europa. Na segunda mão dos quartos de final, Athletic Bilbao e Tottenham passaram à próxima fase da competição.

No País Basco, após um nulo na Escócia, o Atlético de Bilbao sobrepôs-se ao Glasgow Rangers com uma vitória por 2-0.

Oihan Sancet marcou de grande penalidade mesmo antes do intervalo e Nico Williams deu uma vantagem mais larga, aos 80 minutos. O ex-Sp. Braga Álvaro Djaló entrou nos minutos finais.

No outro duelo referido, o Tottenham venceu o Frankfurt no agregado por 2-1, com um triunfo de 1-0 conseguido na segunda mão após um empate a uma bola na primeira. Uma grande penalidade convertida por Dominic Solanke fez a diferença.