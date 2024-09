O Manchester United não foi além de um empate a um golo, na receção ao Twente, a contar para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.

Em Old Trafford, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares nos «red devils», que se colocaram em vantagem aos 35 minutos, graças a um belo pontapé de Christian Eriksen, que de fora da área, assinou um belo golo.

A vantagem mínima durou até ao intervalo, sendo que no segundo tempo, a formação dos Países Baixos conseguiu restabelecer a igualdade no marcador.

Uma perda de bola em zona proibida deixou Sam Lammers em posição privilegiada para faturar e dentro da área, o jogador do Twente bateu Onana, com uma excelente execução.

Em Hamburgo, o Dínamo Kiev perdeu frente à Lazio, por 3-0, num jogo onde o português Nuno Tavares não saiu do banco de suplentes da formação romana.

Uma primeira parte completamente dominada pelos visitantes resultou em três golos sem resposta por parte da formação ucraniana, que viu a Lazio adiantar-se no marcador logo aos cinco minutos, graças ao golo de Boulaye Dia.

Aos 34 e aos 35 minutos, a equipa italiana fechou as contas do jogo, com o golo de Dele-Bashiru e o «bis» do internacional senegalês, confirmando assim a terceira vitória em seis jogos para a Lazio, em todas as competições.

Confira os restantes resultados desta quarta-feira:

Anderlecht-Ferencvaros, 2-1

Galatasaray-PAOK, 3-1

Ludogorets-Slavia Praga, 0-2

Midtjylland-Hoffenheim, 1-1

Nice-Real Sociedad, 1-1