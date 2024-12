O Manchester United somou a terceira vitória consecutiva nesta fase de liga da Liga Europa, graças ao 2-1 conseguido no reduto do Viktoria Plzen.

Na Chéquia, os «red devils» dominaram o encontro em termos de posse de bola na primeira parte, ainda que as oportunidades não tenham levado perigo junto da baliza do adversário.

Ora, como quem não marca sofre, os comandados de Ruben Amorim entraram no segundo tempo praticamente a perder, já que aos 48 minutos, um erro inacreditável de Onana deixou Vydra na cara do golo e o jogador do Plzen só teve de encostar para o 1-0.

Só que a partir daqui, o jogo ficou mais dividido e do banco de suplentes o técnico português trouxe aquele que seria o herói do encontro. Aos 62 minutos, um lance algo atabalhoado dentro da área terminou com o pontapé certeiro de Rasmus Hojlund, sem qualquer hipótese para Jedlicka.

Melhor só mesmo o que aconteceu em cima do minuto 90, quando Bruno Fernandes descobriu o avançado dinamarquês dentro da área e após rodar sobre o adversário, o camisola nove rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza do Plzen.

Com este resultado, o Man. United chegou ao quinto lugar e soma agora 12 pontos, menos quatro que o Ath. Bilbao, líder (à condição) da tabela classificativa.