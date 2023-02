Quatro golos, espetáculo, grandes ocasiões, boas defesas, alguma polémica e, por fim, um empate: Barcelona e Manchester United igualaram-se esta quinta-feira, 2-2, no jogo grande do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Tudo para resolver em Inglaterra, naquela que é uma verdadeira final antecipada da competição.

Com Bruno Fernandes a titular no United (fez os 90 minutos) e Diogo Dalot no banco, os quatro golos do encontro em solo catalão surgiram na segunda parte.

Depois de uma primeira sem golos, embora com quatro grandes ocasiões (uma para o Barcelona, três para o United), o reatamento do encontro foi de loucos no marcador. Em 14 minutos, três golos. O Barcelona adiantou-se, mas o Manchester United deu a volta ainda antes da hora de jogo.

Aos 50 minutos, após um canto de Raphinha do lado direito, Marcos Alonso fugiu a Malacia e cabeceou picado ao segundo poste para bater De Gea, fazendo o 1-0 e apontando ao céu, dedicando o golo ao pai, ex-jogador do Barcelona que faleceu na última semana.

Porém, o United, que antes tivera mais e mais perigosas ocasiões, empatou três minutos depois. Fred assistiu Rashford e o inglês fugiu com a bola em velocidade perante a pressão de Marcos Alonso, rematando cruzado para o fundo da baliza: a bola entrou entre o primeiro poste e Ter Stegen.

O 2-1 para a equipa inglesa demorou apenas mais seis minutos e na sequência de um canto do lado direito, batido curto. Rashford encarou Raphinha, fugiu para a área junto à linha de fundo e cruzou para Koundé fazer autogolo, após um primeiro toque de calcanhar de Bruno Fernandes (59m).

Em desvantagem, o treinador do Barcelona, Xavi, não esperou dez minutos e, aos 67, tirou Alonso, Kessie e Alba, lançando Christensen, Fati e Balde.

Pouco depois, e a somar à lesão de Pedri, o outro jovem talento ofensivo da equipa, Gavi, que estava em risco de suspensão, viu cartão amarelo e falha a visita a Manchester dentro de uma semana.

Num jogo que se foi mantendo aberto e com oportunidades de parte a parte, o Barcelona tirou proveito de um mau passe de Casemiro e chegou ao 2-2 aos 76 minutos. Raphinha cruzou tenso do lado direito, Robert Lewandowski fez-se à bola e esta só parou no fundo da baliza dos visitantes. Não houve, porém, toque do polaco, com o golo a ser do ex-Sporting e Vitória.

Num jogo que teve algumas decisões que mereceram protestos de parte a parte para possíveis penáltis, o Barcelona acabou o jogo por cima do United e esteve mesmo perto do 3-2. Casemiro quase fez autogolo ao tocar uma bola para o poste e, pouco depois, aos 88 minutos, De Gea fez uma espetacular defesa a remate de Ansu Fati.

A segunda mão, em Old Trafford, está marcada para a próxima quinta-feira, dia 23, às 20 horas.