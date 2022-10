O Manchester United venceu esta quinta-feira na casa do Omonia, do Chipre, por 3-2, na terceira jornada da Liga Europa.

Com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze inicial, os red devils começaram a perder aos 34 minutos do encontro, por intermédio de Ansarifard.

Na segunda parte, o treinador Erik ten Hag mudou a equipa e aos 53 minutos, Marcus Rashford voltou a igualar o marcador. Dez minutos depois, Martial colocou os ingleses em vantagem pela primeira vez. Aos 78 minutos, Cristiano Ronaldo teve uma oportunidade claríssima de golo mas atirou ao poste.

Aos 84 minutos, Rashford bisou após assistência de Cristiano Ronaldo. No minuto seguinte, os cipriotas voltaram a marcar através de Panagiotou.

Com esta vitória, o Manchester United ocupa a segunda posição do grupo E da Liga Europa com seis pontos, já o Omonia está no último lugar, sem qualquer ponto conquistado.