O Manchester United venceu nesta quinta-feira a Real Sociedad no País Basco, por 1-0, graças a um golo do jovem Garnacho após assistência de Cristiano Ronaldo.

Apesar do triunfo diante de uma equipa que era a única só com vitórias na prova, o conjunto inglês não conseguiu roubar o primeiro lugar aos espanhóis e vai por isso disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.

O único golo do jogo surgiu logo aos 17m, com Ronaldo a lançar a velocidade de Garnacho que rematou forte por cima da cabeça do guarda-redes adversário.

Ronaldo, que voltou a ser titular, juntamente com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, esteve depois perto do golo aos 41m, mas isolado na cara de Remiro viu o «chapéu» acertar na malha superior da baliza dos bascos.

No minuto seguinte David de Gea fez-se herói com uma dupla defesa mesmo a fechar a primeira parte.

No segundo tempo o jogo perdeu qualidade, com a Real Sociedad a defender um resultado que lhe garantia o primeiro lugar, enquanto o Man. Utd teve pouca inspiração para procurar o golo que lhe daria o primeiro lugar no grupo.

Nos outros jogos da tarde, destaque para a «loucura» que aconteceu no grupo F, com as quatro equipas a terminarem com oito pontos. A Lazio e o Sturm Graz que eram primeiro e segundo classificado, respetivamente, perderam com o Feyenoord e o Midtjylland, e ficaram pelo caminho.

A equipa dos Países Baixos apurou-se para os oitavos, enquanto os dinamarqueses vão jogar o play-off.

O Mónaco segurou também um lugar no play-off ao vencer o Estrela Vermelha por 4-1, num jogo que Gelson Martins viu do banco de suplentes, enquanto o Ferencvaros venceu o grupo. Numa tarde positiva para as equipas francesas, Nantes ultrapassou o Qarabag sobre a linha de meta e vai também ao play-off, num grupo que foi ganho pelo Friburgo.

Estão assim definidos os primeiros quatro potenciais adversários do Sporting no play-off da Liga Europa: Manchester United, Mónaco, Nantes e Midtjylland.

[artigo atualizado]