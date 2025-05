Três vezes se encontraram (até à final) e três vezes o Tottenham levou o Manchester United de vencido. A quarta não foi exceção. Uma primeira parte equilibrada apenas teve um lance de perigo e resultou em golo, por parte de Brennan Johnson, mas que serviu de mote para o segundo tempo.

Amorim arriscou, lançou unidades frescas, colocou Maguire na posição de herói que nas «meias» levou Old Trafford à loucura, mas nem isso foi suficiente para deitar abaixo uma muralha intransponível.

San Mamés recebeu a final da competição, com Amorim à procura de fazer história e juntar-se aos dois treinadores portugueses que a venceram: Mourinho e Villas-Boas. As duas equipas procuravam terminar a época (muito complicada a nível interno) com uma conquista europeia e o jogo começou dividido, com os «red devils» em ligeiro ascendente.

Pedro Proença marcou presença nas bancadas, mas em campo Bruno Fernandes foi o único português de início e viu Amad Diallo ter nos pés a primeira ocasião de real perigo, aos 17 minutos. Um drible curto dentro da área deixou o costa-marfinense em boa posição para finalizar e após remate de pé direito, a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Vicario.

O que se seguiu foi um período cinzento, sem ideias de parte a parte, e com a utilização excessiva de bolas longas, sobretudo por parte da defensiva do Man. United.

Tudo parecia apontar para um nulo ao intervalo, não fosse Brennan Johnson colocar alguma cor nesta tela. O cruzamento de Sarr foi a pincelada perfeita e nem o rabisco de Shaw, que podia ter feito muito melhor, evitou o 1-0 dos «spurs». Enorme festa no San Mamés e o Tottenham em vantagem em cima dos 45 minutos.

Nenhum dos treinadores fez qualquer alteração ao intervalo e a verdade é que o que acabou por acontecer na segunda parte foi uma autêntica avalanche ofensiva dos «red devils», perante a vantagem mínima do Tottenham no encontro. Os londrinos subiram a muralha junto à baliza de Vicario e foram evitando estragos, ora de Bruno Fernandes, ora de Garnacho.

Amorim acabou por fazer alterações cirúrgicas no ataque, lançou Zirkzee e o neerlandês trouxe outra capacidade de combinação com os colegas de equipa. Cada vez mais fechada atrás, a turma dos «spurs» estudou bem a lição e nem a subida de Maguire até à grande área resultou em golo para a formação de Manchester.

A derradeira oportunidade de golo teve lugar aos cinco minutos do tempo de compensação, quando Luke Shaw respondeu da melhor forma ao cruzamento de Diogo Dalot e cabeceou para uma defesa sensacional de Vicario.

Está assim terminada a seca de 16 anos do Tottenham, que conquistou o primeiro troféu desde 2007/08, quando levou a melhor sobre o Chelsea, na final da Taça da Liga inglesa. O Man. United diz adeus às competições europeias na próxima temporada e não conquista qualquer título, numa época em que terminou na 16.ª posição do campeonato.