Após a vitória contra o PAOK, Onana mostrou-se a favor da continuidade de Ruud van Nistelrooy no Manchester United mesmo com a chegada iminente de Ruben Amorim.



«Se gostaria que ele ficasse na equipa téncica de Amoprim? 100 por cento. O Ruud é um bom tipo, um treinador muito bom. Ele tem muita experiência e está a sair-se bem», começou por dizer, à TNT Sports.



«Tivemo-lo durante alguns dias como treinador principal e os jogadores estão felizes. Mas no fim do dia, não somos nós a decidir. O clube é que decide e temos de aceitar, eles é que têm a decisão final e sabem o que é melhor», acrescentou acerca da permanência do neerlandês nos red devils.



Ruud van Nistelrooy foi jogador do Man United entre 2001 e 2006, tendo regressado aos Red Devils nesta época para trabalhar como adjunto de Erik Ten Hag. O ex-treinador do PSV já se mostrou disponível para integrar a equipa técnica de Amorim.