O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, considerou esta quinta-feira que o médio português Bruno Fernandes está a contribuir para o clube inglês e a fazer a «diferença» desde que chegou.

O jogador de 25 anos abriu o marcador da goleada por 5-0 ante o Club Brugge e esteve envolvido nas jogadas dos dois golos seguintes, algo que o técnico norueguês destacou.

«Penso que a entrada do Bruno faz uma grande, grande diferença. Podem ver que ele está nos primeiros três golos. Muito contente com a contribuição. Que passe... que golo o do Odion [Ighalo]. O Odion também está a fazer o que ele pode fazer, é uma referência, segura [a bola], tem o Bruno perto dele», afirmou Solskjaer, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

O nórdico mostrou-se «contente por todos» os jogadores e pela evolução, falando em particular de Scott McTominay, autor do terceiro golo, além de Fred, que fez os primeiros dois golos da época esta noite. Um feito que mereceu uma piada de Solskjaer.

«Estou contente por todos, há muitos jogadores que melhoraram, o Scott está de volta, penso que está melhor. O Fred, não estou certo que estarei vivo da próxima vez que ele marcar um golo, porque ele tem tantas oportunidades (risos). É uma piada entre nós, claro, muito contente por ele», referiu.