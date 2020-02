O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, realizado esta sexta-feira, ditou o embate entre Manchester United e LASK Linz. Bruno Fernandes volta assim a encontrar os austríacos depois de já ter jogada contra eles na fase de grupos da prova ao serviço do Sporting.



Pelo facto de o português já conhecer o vice-campeão da Áustria, Solskjaer referiu que será Bruno a dar a palestra antes do duplo compromisso.



«É uma nova experiência para nós. O nome não é muito familiar para a maioria, mas para mim, que assisto um pouco ao futebol austríaco porque há alguns noruegueses a jogar lá. Ganharam ao Rosenborg este ano, na fase de grupos e ao Sporting. Por isso, o Bruno jogou contra eles. Vamos saber mais acerca do LASK, mas o Bruno pode dar a palestra», disse o técnico dos red devils em declarações aos canais oficiais do clube.