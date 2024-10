Declarações do treinador do Manchester United, Erik ten Hag, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o FC Porto (3-3), em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Sentimos mistos. Começámos bem o jogo, os jogadores executaram de forma brilhante, dois grandes golos. Depois, não tivemos tanta posse, desligámos a defender, sofremos o primeiro golo de forma desnecessária e, depois, com este ambiente…»

«Veio o intervalo, sofremos o 3-2, novamente não defendemos bem, mas depois tenho de elogiar os jogadores, a forma como eles viraram o jogo, como lutaram, como encontraram um caminho para empatar.»

[Erros básicos na defesa de De Ligt, Mazraoui, que são jogadores experientes:] «Eu vejo isso de forma um pouco diferente. Podem olhar para os defesas, eu olho para como defendemos como equipa. Não defendemos bem num período, a meio do jogo, mas foi toda a equipa. Permitimos que eles tivessem o controlo do jogo. Eles têm bons jogadores e marcaram grandes golos, mas temos de melhorar nesse aspeto. Porém, tivemos espírito, resiliência, por isso temos de louvar a equipa.»

[Vítor Bruno disse, na antevisão, que se Ten Hag quisesse, beberia um copo de vinho consigo no fim do jogo:] «Eu gostaria, não percebi esse convite, mas se estou convidado, vou lá, claro. Foi um prazer jogar contra ele, contra a sua equipa, neste ambiente, foi um prazer e gostaria muito de falar com ele sobre vida e sobre o futebol. Por isso, sim, aceitaria.»