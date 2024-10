Declarações do treinador do Manchester United, Erik ten Hag, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o FC Porto (3-3), em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

[Sobre Bruno Fernandes, que foi expulso:] «O Bruno [Fernandes] é um jogador muito importante para nós. Um grande atributo, para mim, são as suas emoções. Como viram, ele deu tudo mais uma vez, para vencermos o jogo, mesmo no momento que vê o cartão. Penso que ele não viu o jogador que estava nas suas costas [ndr: Nehuén Pérez], ele deu tudo para marcar golo. Infelizmente, foi penalizado por isso.»

[Saída de Rashford ao intervalo:] «O Garnacho foi o meu melhor jogador no domingo [ndr: com o Tottenham] e em muitos outros jogos. Ele tem-nos dado a ameaça ofensiva criando ocasiões, assistindo, marcando também. Também temos de jogar com o Garnacho.»

[Se a saída de Rashford esteve relacionada com o lance do 1-2:] «É como digo, tenho de ver de novo, mas do lado esquerdo, não defendemos bem neste jogo e o Marcus tem a sua parte nisto. Mas, como digo, está relacionado com o Garnacho e nada contra o Rashford.»