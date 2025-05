A tensão entre os adeptos do Manchester United e do Tottenham aumenta à medida que se aproxima a final da Liga Europa.

Esta quarta-feira, horas antes do apito final, dois adeptos dos Red Devils levaram um banho de cerveja numa praça cheia de adeptos rivais, em Bilbau.

Sem muitas possibilidades de resposta, a dupla do Man. United apenas aceitou o ato de pouco fair-play dos adeptos do Tottenham. Ambos os apoiantes do Man. United estavam vestidos com a camisola do português Cristiano Ronaldo.

A partida está marcada para esta quarta-feira, às 20h, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.