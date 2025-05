Uma primeira parte de loucos ofereceu (praticamente) a presença na final da Liga Europa ao Manchester United, que levou a melhor sobre o Ath. Bilbao por 3-0, na primeira mão das «meias» da competição.

Bruno Fernandes foi titular na equipa de Ruben Amorim e a verdade é que a pressão inicial dos bascos criou muitas dificuldades à defesa dos «red devils». Destaque para Berenguer e Iñaki Williams, que tiveram oportunidades claras de golo, sendo que numa delas valeu a atenção de Lindelöf e na outra a bola saiu por cima da baliza.

Tudo acabou por mudar a meio do primeiro tempo, quando Maguire tirou um coelho da cartola e descobriu a finalização de Casemiro dentro da área. O central inglês driblou sobre um adversário e deu para Ugarte, que desviou de forma sublime para o golo do internacional brasileiro.

Ora, as coisas começavam a complicar-se para a formação orientada por Ernesto Valverde, que no banco de suplentes viu a sua equipa ficar reduzida a dez elementos. Dani Vivian cometeu falta sobre Hojlund dentro da área, o árbitro foi ao monitor rever as imagens e decidiu expulsar o defesa espanhol. Da marca dos onze metros, Bruno Fernandes foi imune à pressão de 50 mil assobios e atirou com frieza para o fundo da baliza de Agirrezabala.

Ruben Amorim certamente teria motivos para sorrir e melhor ficou quando viu Bruno Fernandes chegar ao «bis», pouco depois. Ugarte ofereceu de calcanhar o 3-0 ao internacional português, que voltou a mostrar-se sereno no momento da finalização e atirou em arco, fora do alcance do guarda-redes.

O resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo ficou marcado por um controlo praticamente total por parte dos «red devils», que em superioridade numérica nunca permitiram lances de perigo ao adversário.

Assim sendo, o Man. United leva uma vantagem de três golos para a segunda mão, que se joga na próxima quinta-feira, em Old Trafford.