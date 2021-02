Bruno Fernandes deu mais um recital e deixou o Manchester United com pé e meio nos oitavos de final da Liga Europa. Os red devils foram ao estádio da Juventus, casa emprestada à Real Sociedad, golear por 4-0 com dois golos do português.



Após um início de encontro eletrizante com ocasiões de golo junto das duas balizas, foi a inteligência do médio luso e a visão de jogo de Rashford que desbloquearam o marcador. O inglês viu a desmarcação do colega e colocou-lhe a bola, este aproveitou o choque entre Remiro e Zulbedía para atirar para a baliza deserta.



Logo a abrir a segunda parte, Bruno Fernandes chegou ao bis e resolveu praticamente o encontro. Desta feita, o número 18 dos ingleses enganou os adversários com uma simulação e recebeu de Daniel James antes de atirar para o 2-0.



21.º golo da época para Bruno, o «Magnífico».



A formação basca, que nem estava a jogar mal, sentiu em demasia o 2-0 e partiu-se, deixando espaço para as corridas desenfreadas dos homens da frente ao Man. United. Numa dessas ocasiões, Fred isolou Rashford e o inglês não desperdiçou na cara de Remiro.



Foi já sem Bruno em campo que o Man. United deu, muito possivelmente, a machadada final na eliminatória por Daniel James. O jogo em Old Trafford será uma formalidade.