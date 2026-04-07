Manuel Pellegrini, treinador do Betis, antevê um jogo difícil diante do Sp. Braga, mas garante que a equipa vai a Braga para vencer, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, marcado para quarta-feira, às 17h45.

Jogo difícil e Sp. Braga com mérito

«Vejo o jogo como todas as partidas da Liga Europa, sobretudo nesta altura da competição. Acredito que será um jogo difícil, contra um adversário que tem todo o mérito para chegar aqui.»

Começar com o pé direito na pedreira

«Se pudermos deixar a baliza em branco melhor, mas vamos tentar ganhar e fazer um jogo completo no ataque e na defesa, com a personalidade que é necessária nestes jogos. São apenas os primeiros 90 minutos de 180, a eliminatória decide-se em nossa casa, mas espero que possamos começar com o pé direito.»

Análise à equipa de Carlos Vicens

«Espero um jogo disputado, o Sp. Braga gosta de ter bola, mas dá mais importância à construção do que à destruição. Temos de ter a capacidade de jogar o nosso futebol e procurar, desde o primeiro minuto, vencer e decidir a eliminatória em nossa casa.»