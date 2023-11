Marcus Edwards, que sofreu um acidente de viação a caminho de Alcochete, foi a ausência mais notada no último treino do Sporting antes da viagem para Itália. Os leões vão defrontar a Atalanta nesta quinta-feira (17h45), na 5.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.

Daniel Bragança, a contas com uma lesão na anca esquerda, também não foi visto pelos jornalistas nos primeiros 15 minutos da sessão de trabalho, abertos à comunicação social, estando como tal em dúvida.

Iván Fresneda é baixa confirmada na equipa leonina. Morita, por outro lado, treinou sem aparentes limitações.

Ruben Amorim contou com alguns jovens no treino desta quarta-feira, como Leonardo Barroso e Diogo Cabral.