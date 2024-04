O Benfica venceu o Marselha por 2-1, na Luz, no duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



Os encarnados abriram o marcador aos 16 minutos por Rafa e já na segunda parte ampliaram a vantagem graças a um golo de Di María. No entanto, os franceses conseguiram minimizar os estragos graças a um golo de Aubameyang, aos 67 minutos, após erro de António Silva.



A segunda mão está agendada para dia 18 de abril, no Vélodrome.