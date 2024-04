Luis Henrique, em declarações à flash-interview da Sport TV, após a vitória por 2-1 do Benfica diante do Marselha, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa:

«Só ficávamos satisfeitos com a vitória, ainda assim acho que conseguimos um bom resultado e na segunda mão em casa vamos tentar garantir a passagem à próxima fase. Para mim foi um jogo de muito sacrifício, mudei algumas vezes de posição. O Benfica é um clube grande, são muito fortes e temos de dar o máximo. É importante estar concentrado no próximo jogo em casa, para chegar à próxima fase.»

[Como jogador formado no Botafogo o que acha da contratação do Artur Jorge?]:

«Acho que temos muto a aprender com os treinadores portugueses, pelo menos eu aprendi muito no tempo que lidei com o Bruno Lage e o Luís Castro. Tenho a certeza que o Artur Jorge se vai sair bem, costumo falar com o Tiquinho Soares e outros jogadores que passaram por Portugal e acho que a adaptação do Artur Jorge vai ser bom.»